İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 837 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.019.830.689 1,26 Garanti Bankası 35.952.000.000 0,77 Ereğli Demir Çelik 32.830.000.000 1,16 Akbank 32.344.000.000 0,74 Tüpraş 31.853.322.240 3,24 Turkcell 27.654.000.000 1,74 İş Bankası (C) 25.379.830.800 0,51 Enka İnşaat 25.000.000.000 0,78 ASELSAN 24.099.600.000 2,38 Bim Mağazalar 23.878.140.000 6,80 İskenderun Demir Çelik 21.199.000.000 1,35 Türk Hava Yolları 19.264.800.000 0,62 Ford Otosan 18.001.683.000 4,62 Yapı ve Kredi Bank. 17.823.278.209 0,46 Sabancı Holding 15.751.918.347 0,54 Türk Telekom 15.470.000.000 2,08 Şişe Cam 13.477.500.000 1,06 Arçelik 12.318.525.177 1,51 Anadolu Efes 11.794.736.839 1,05 Vakıflar Bankası 10.825.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

