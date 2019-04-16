FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 841 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 841 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.715.522.923 1,25 Garanti Bankası 36.078.000.000 0,77 Tüpraş 33.055.334.400 3,36 Akbank 32.760.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 32.095.000.000 1,13 Turkcell 28.314.000.000 1,78 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,53 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,79 ASELSAN 24.190.800.000 2,39 Bim Mağazalar 24.121.020.000 6,87 İskenderun Demir Çelik 20.938.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.803.000.000 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Ford Otosan 17.580.591.000 4,52 Sabancı Holding 16.221.211.251 0,55 Türk Telekom 15.435.000.000 2,07 Şişe Cam 13.387.500.000 1,05 Arçelik 12.230.680.511 1,49 Anadolu Efes 11.842.105.260 1,05 Vakıflar Bankası 11.000.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

PARTNERTiryakiler dikkat! Sinsice kanser yapıyorTiryakiler dikkat! Sinsice kanser yapıyor
ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruzASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

AK Parti olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

15 bin TL maaş! Elektrik, su bedava

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

ASELSAN Genel Müdürü: Ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge projelerine ayırıyoruz

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

Cook: Apple da Notre Dame’a yardım edecek

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

İMSAD Bileşik Endeksi 12 ay düşüşten sonra Mart’ta yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

FODER: Finansal bilgi düzeyi iki yılda yüzde 5.0 arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.