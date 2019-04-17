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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 852 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 852 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 43.160.984.811 1,30 Garanti Bankası 36.540.000.000 0,78 Akbank 34.060.000.000 0,78 Tüpraş 33.030.292.480 3,36 Ereğli Demir Çelik 32.270.000.000 1,14 Turkcell 28.820.000.000 1,81 İş Bankası (C) 27.404.817.300 0,55 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,79 Bim Mağazalar 24.485.340.000 6,97 ASELSAN 24.396.000.000 2,41 İskenderun Demir Çelik 21.025.000.000 1,34 Türk Hava Yolları 19.803.000.000 0,63 Yapı ve Kredi Bank. 18.583.512.825 0,48 Ford Otosan 18.247.320.000 4,69 Sabancı Holding 16.690.504.156 0,57 Türk Telekom 16.100.000.000 2,16 Şişe Cam 13.387.500.000 1,05 Arçelik 12.534.758.203 1,53 Anadolu Efes 12.078.947.365 1,07 Vakıflar Bankası 11.025.000.000 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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