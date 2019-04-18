İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 844 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.729.882.143 1,28 Garanti Bankası 35.658.000.000 0,76 Akbank 32.812.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 32.410.000.000 1,14 Tüpraş 32.304.076.800 3,29 Turkcell 28.094.000.000 1,76 İş Bankası (C) 26.909.820.600 0,54 Enka İnşaat 26.050.000.000 0,81 Bim Mağazalar 24.363.900.000 6,94 ASELSAN 24.145.200.000 2,38 İskenderun Demir Çelik 20.880.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.775.400.000 0,63 Ford Otosan 18.563.139.000 4,77 Yapı ve Kredi Bank. 18.245.630.773 0,47 Sabancı Holding 16.180.403.173 0,55 Türk Telekom 15.540.000.000 2,08 Şişe Cam 13.275.000.000 1,04 Arçelik 12.500.971.793 1,53 Anadolu Efes 11.842.105.260 1,05 Vakıflar Bankası 10.675.000.000 0,38(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

