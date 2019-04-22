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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 841 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 841 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 42.882.036.026 1,29 Garanti Bankası 34.818.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 32.305.000.000 1,14 Akbank 31.824.000.000 0,73 Tüpraş 31.327.441.920 3,19 Turkcell 27.984.000.000 1,76 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,52 Enka İnşaat 25.350.000.000 0,79 Bim Mağazalar 24.682.680.000 7,03 Aselsan 23.940.000.000 2,36 İskenderun Demir Çelik 20.909.000.000 1,33 Türk Hava Yolları 19.223.400.000 0,61 Yapı ve Kredi Bank. 18.499.042.312 0,47 Ford Otosan 18.264.865.500 4,69 Sabancı Holding 15.833.534.505 0,54 Türk Telekom 15.400.000.000 2,07 Şişe Cam 13.387.500.000 1,05 Arçelik 12.642.874.716 1,54 Anadolu Efes 11.427.631.576 1,01 Vakıflar Bankası 10.525.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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