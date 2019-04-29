İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 830 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.132.266.371 1,24 Garanti BBVA 33.768.000.000 0,72 Akbank 31.772.000.000 0,67 Tüpraş 31.352.483.840 3,19 Ereğli Demir Çelik 31.325.000.000 1,18 Turkcell 27.566.000.000 1,73 Enka İnşaat 25.750.000.000 0,80 Bim Mağazalar 24.880.020.000 7,08 İş Bankası (C) 23.984.840.100 0,48 ASELSAN 23.757.600.000 2,34 İskenderun Demir Çelik 19.923.000.000 1,45 Türk Hava Yolları 19.568.400.000 0,63 Ford Otosan 18.791.230.500 4,83 Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,44 Sabancı Holding 15.527.473.915 0,53 Türk Telekom 14.700.000.000 1,97 Şişe Cam 13.320.000.000 1,01 Arçelik 11.811.729.023 1,44 Anadolu Efes 11.688.157.892 1,04 Vakıflar Bankası 10.100.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

