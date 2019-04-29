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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 20:21 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 828 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 828 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.954.753.508 1,23 Garanti Bankası 33.348.000.000 0,71 Ereğli Demir Çelik 31.640.000.000 1,19 Akbank 31.460.000.000 0,66 Tüpraş 31.051.980.800 3,16 Turkcell 27.654.000.000 1,74 Enka İnşaat 25.500.000.000 0,79 Bim Mağazalar 24.880.020.000 7,08 İş Bankası (C) 23.759.841.600 0,48 ASELSAN 23.643.600.000 2,33 İskenderun Demir Çelik 19.923.000.000 1,45 Türk Hava Yolları 19.623.600.000 0,63 Ford Otosan 19.054.413.000 4,89 Yapı ve Kredi Bank. 17.316.455.132 0,44 Sabancı Holding 15.547.877.954 0,53 Türk Telekom 14.630.000.000 1,96 Şişe Cam 13.545.000.000 1,03 Arçelik 11.825.243.588 1,45 Anadolu Efes 11.788.815.786 1,05 Vakıflar Bankası 9.925.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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