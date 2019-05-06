İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 814 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 41.005.471.469 1,23 Garanti Bankası 33.684.000.000 0,70 Ereğli Demir Çelik 31.080.000.000 1,17 Akbank 30.940.000.000 0,65 Tüpraş 30.801.561.600 3,14 Turkcell 26.400.000.000 1,56 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,81 Bim Mağazalar 23.923.680.000 6,81 İş Bankası (C) 23.624.842.500 0,48 ASELSAN 22.845.600.000 2,25 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,47 Türk Hava Yolları 19.044.000.000 0,61 Ford Otosan 19.019.322.000 5,45 Yapı ve Kredi Bank. 17.231.984.619 0,44 Sabancı Holding 15.139.797.168 0,52 Türk Telekom 14.175.000.000 1,90 Şişe Cam 13.545.000.000 1,03 Arçelik 11.804.971.741 1,35 Anadolu Efes 11.409.868.418 1,01 Vakıflar Bankası 9.825.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

