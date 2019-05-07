FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 13:34 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 800 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.991.112.249 1,20 Garanti Bankası 32.508.000.000 0,67 Ereğli Demir Çelik 30.555.000.000 1,15 Tüpraş 30.325.765.120 3,09 Akbank 30.160.000.000 0,63 Enka İnşaat 25.550.000.000 0,80 Turkcell 25.322.000.000 1,49 Bim Mağazalar 23.817.420.000 6,78 İş Bankası (C) 23.039.846.400 0,46 ASELSAN 22.651.800.000 2,24 İskenderun Demir Çelik 20.329.000.000 1,48 Türk Hava Yolları 18.795.600.000 0,60 Ford Otosan 18.633.321.000 5,34 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43 Sabancı Holding 14.588.888.107 0,50 Türk Telekom 13.790.000.000 1,85 Şişe Cam 13.207.500.000 1,00 Arçelik 11.453.593.075 1,31 Anadolu Efes 11.161.184.208 0,99 Vakıflar Bankası 9.650.000.000 0,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür''Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'
Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçekDünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

'Abone olmak bir tık, ayrılmak bir ömür'

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Dünya annelerine Antalya'dan 45 milyon dal çiçek

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Ekonomist Onur Doğan'dan gıda fiyatları değerlendirmesi

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

Askaynak’tan palslı MIG kaynağı için kaynak makinesi tasarımı

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

IMF: Teknoloji istihdamda cinsiyet eşitsizliğini artırabilir

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.