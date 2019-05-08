İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 798 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)PDPD/DDKoç Holding39.027.470.9901,17Garanti Bankası32.928.000.0000,68Tüpraş30.626.268.1603,12Akbank30.264.000.0000,64Ereğli Demir Çelik26.670.000.0001,00Turkcell25.652.000.0001,51Enka İnşaat25.550.000.0000,80Bim Mağazalar23.938.860.0006,82İş Bankası (C)23.219.845.2000,47ASELSAN22.720.200.0002,11Ford Otosan18.510.502.5005,30Türk Hava Yolları18.492.000.0000,59İskenderun Demir Çelik17.197.000.0001,25Yapı ve Kredi Bank.16.809.632.0550,43Türk Telekom14.980.000.0001,90Sabancı Holding14.711.312.3430,50Şişe Cam13.275.000.0001,01Arçelik11.250.874.6131,28Anadolu Efes11.036.842.1020,98Vakıflar Bankası9.775.000.0000,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

