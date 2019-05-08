FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 08.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 793 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 793 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.799.240.165 1,17 Garanti Bankası 32.550.000.000 0,68 Tüpraş 30.726.435.840 3,13 Akbank 30.316.000.000 0,64 Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,98 Turkcell 25.652.000.000 1,51 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,79 Bim Mağazalar 23.787.060.000 6,77 İş Bankası (C) 23.489.843.400 0,47 ASELSAN 22.218.600.000 2,06 Ford Otosan 18.457.866.000 5,29 Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 17.168.000.000 1,25 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43 Türk Telekom 15.085.000.000 1,91 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,50 Şişe Cam 13.320.000.000 1,01 Arçelik 11.352.233.844 1,30 Anadolu Efes 11.249.999.997 1,00 Vakıflar Bankası 9.800.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!Google uyarıyor: Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin!
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Binlerce kişi bu düzenlemeyi bekliyor

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Başvurmak için 3 ay süre var

Başvurmak için 3 ay süre var

Geçim kaynağı oldu

Geçim kaynağı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”

“E-ticaretin en hızlı büyüyeceği beş ülkeden biri Türkiye”

Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru

Başkent'in yeşil alan bakım onarım ihalesine rekor başvuru

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Fibabanka fintek yatırımlarına ComPay ödeme çözümlerini ekledi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

Türk Telekom gelirleri ilk çeyrekte yüzde 15.3 yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.