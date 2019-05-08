İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 793 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.799.240.165 1,17 Garanti Bankası 32.550.000.000 0,68 Tüpraş 30.726.435.840 3,13 Akbank 30.316.000.000 0,64 Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,98 Turkcell 25.652.000.000 1,51 Enka İnşaat 25.300.000.000 0,79 Bim Mağazalar 23.787.060.000 6,77 İş Bankası (C) 23.489.843.400 0,47 ASELSAN 22.218.600.000 2,06 Ford Otosan 18.457.866.000 5,29 Türk Hava Yolları 17.884.800.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 17.168.000.000 1,25 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,43 Türk Telekom 15.085.000.000 1,91 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,50 Şişe Cam 13.320.000.000 1,01 Arçelik 11.352.233.844 1,30 Anadolu Efes 11.249.999.997 1,00 Vakıflar Bankası 9.800.000.000 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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