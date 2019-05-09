İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 781 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.393.496.477 1,15 Garanti Bankası 32.088.000.000 0,67 Tüpraş 29.699.717.120 2,54 Akbank 29.692.000.000 0,62 Ereğli Demir Çelik 25.690.000.000 0,97 Turkcell 25.124.000.000 1,48 Enka İnşaat 25.100.000.000 0,78 Bim Mağazalar 23.817.420.000 6,78 İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,46 ASELSAN 21.546.000.000 2,00 Ford Otosan 18.019.228.500 5,16 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,56 İskenderun Demir Çelik 16.472.000.000 1,20 Yapı ve Kredi Bank. 16.471.750.004 0,42 Türk Telekom 14.840.000.000 1,88 Sabancı Holding 14.507.271.949 0,50 Şişe Cam 13.072.500.000 0,99 Anadolu Efes 11.131.578.944 0,93 Arçelik 11.021.127.024 1,26 Vakıflar Bankası 9.625.000.000 0,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

