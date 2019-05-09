İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 786 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.824.599.146 1,17 Garanti Bankası 31.836.000.000 0,66 Akbank 29.432.000.000 0,62 Tüpraş 29.324.088.320 2,51 Ereğli Demir Çelik 25.865.000.000 0,97 Enka İnşaat 25.750.000.000 0,80 Turkcell 25.146.000.000 1,48 Bim Mağazalar 23.832.600.000 6,79 İş Bankası (C) 22.814.847.900 0,46 ASELSAN 21.432.000.000 1,99 Ford Otosan 18.019.228.500 5,16 Türk Hava Yolları 17.194.800.000 0,55 Yapı ve Kredi Bank. 16.640.691.029 0,43 İskenderun Demir Çelik 16.559.000.000 1,20 Türk Telekom 14.875.000.000 1,88 Sabancı Holding 14.507.271.949 0,50 Şişe Cam 13.050.000.000 0,99 Arçelik 11.041.398.870 1,26 Anadolu Efes 10.977.631.576 0,91 Tekfen Holding 9.435.000.000 1,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

