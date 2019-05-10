İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 784 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.469.573.419 1,18 Garanti Bankası 32.046.000.000 0,66 Akbank 29.432.000.000 0,62 Tüpraş 28.898.375.680 2,47 Enka İnşaat 26.750.000.000 0,75 Ereğli Demir Çelik 26.320.000.000 0,99 Turkcell 25.388.000.000 1,50 Bim Mağazalar 23.635.260.000 6,73 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,46 ASELSAN 21.283.800.000 1,98 Ford Otosan 17.931.501.000 5,14 Türk Hava Yolları 17.070.600.000 0,51 İskenderun Demir Çelik 16.936.000.000 1,23 Yapı ve Kredi Bank. 16.640.691.029 0,43 Türk Telekom 14.980.000.000 1,90 Sabancı Holding 14.548.080.028 0,50 Şişe Cam 12.892.500.000 0,98 Arçelik 11.210.330.921 1,28 Anadolu Efes 10.936.184.208 0,91 Tekfen Holding 9.486.800.000 1,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

