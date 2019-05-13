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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 18:45 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 763 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 763 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.089.188.711 1,17 Garanti Bankası 30.408.000.000 0,63 Tüpraş 29.223.920.640 2,50 Akbank 28.548.000.000 0,60 Enka İnşaat 26.050.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 25.900.000.000 0,98 Turkcell 25.080.000.000 1,48 İş Bankası (C) 22.274.851.500 0,44 Bim Mağazalar 22.238.700.000 5,95 ASELSAN 20.178.000.000 1,87 Ford Otosan 17.773.591.500 5,09 İskenderun Demir Çelik 17.255.000.000 1,25 Türk Hava Yolları 17.056.800.000 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 16.133.867.952 0,41 Türk Telekom 14.525.000.000 1,84 Sabancı Holding 14.262.423.478 0,49 Şişe Cam 12.420.000.000 0,94 Arçelik 10.926.525.075 1,25 Anadolu Efes 10.450.657.892 0,87 Tekfen Holding 9.102.000.000 1,89(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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