İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 772 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.027.470.990 1,20 Garanti Bankası 31.752.000.000 0,66 Tüpraş 30.075.345.920 2,57 Akbank 29.952.000.000 0,63 Ereğli Demir Çelik 26.285.000.000 0,99 Enka İnşaat 25.700.000.000 0,72 Turkcell 25.036.000.000 1,48 İş Bankası (C) 22.949.847.000 0,46 Bim Mağazalar 22.375.320.000 5,98 ASELSAN 20.634.000.000 1,92 Ford Otosan 18.352.593.000 5,26 İskenderun Demir Çelik 17.197.000.000 1,25 Türk Hava Yolları 16.960.200.000 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 16.471.750.004 0,42 Türk Telekom 15.085.000.000 1,91 Sabancı Holding 14.731.716.382 0,50 Şişe Cam 12.420.000.000 0,94 Arçelik 11.007.612.459 1,26 Anadolu Efes 10.142.763.155 0,84 Vakıflar Bankası 9.100.000.000 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

