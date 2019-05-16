İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 773 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 39.306.419.775 1,21 Garanti Bankası 32.634.000.000 0,68 Tüpraş 30.651.310.080 2,62 Akbank 30.368.000.000 0,64 Ereğli Demir Çelik 26.880.000.000 1,01 Enka İnşaat 25.050.000.000 0,70 Turkcell 24.948.000.000 1,47 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,45 Bim Mağazalar 22.269.060.000 5,95 ASELSAN 20.451.600.000 1,90 Ford Otosan 17.966.592.000 5,15 Türk Hava Yolları 17.015.400.000 0,51 İskenderun Demir Çelik 16.994.000.000 1,23 Yapı ve Kredi Bank. 16.556.220.517 0,42 Türk Telekom 15.750.000.000 2,00 Sabancı Holding 15.017.372.932 0,51 Şişe Cam 12.150.000.000 0,92 Arçelik 10.872.466.818 1,24 Anadolu Efes 10.871.052.629 0,90 Vakıflar Bankası 9.225.000.000 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

