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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 761 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 761 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 38.393.496.477 1,18 Garanti Bankası 31.542.000.000 0,65 Tüpraş 30.150.471.680 2,58 Akbank 29.952.000.000 0,63 Ereğli Demir Çelik 26.005.000.000 0,98 Turkcell 24.640.000.000 1,45 Enka İnşaat 24.300.000.000 0,68 İş Bankası (C) 22.679.848.800 0,45 Bim Mağazalar 22.375.320.000 5,98 ASELSAN 20.292.000.000 1,89 Ford Otosan 17.896.410.000 5,13 İskenderun Demir Çelik 16.762.000.000 1,22 Türk Hava Yolları 16.684.200.000 0,50 Yapı ve Kredi Bank. 16.387.279.491 0,42 Sabancı Holding 14.752.120.421 0,50 Türk Telekom 14.630.000.000 1,85 Şişe Cam 11.992.500.000 0,91 Arçelik 10.642.719.229 1,22 Anadolu Efes 10.551.315.787 0,88 Vakıflar Bankası 9.025.000.000 0,32(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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