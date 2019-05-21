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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 13:38 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 754 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 37.911.675.848 1,17 Garanti Bankası 31.038.000.000 0,64 Tüpraş 29.774.842.880 2,55 Akbank 29.640.000.000 0,62 Ereğli Demir Çelik 25.375.000.000 0,96 Enka İnşaat 24.700.000.000 0,69 Turkcell 24.618.000.000 1,45 İş Bankası (C) 22.454.850.300 0,45 Bim Mağazalar 21.859.200.000 5,84 ASELSAN 20.189.400.000 1,88 Ford Otosan 17.703.409.500 5,07 İskenderun Demir Çelik 16.530.000.000 1,20 Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,49 Yapı ve Kredi Bank. 15.964.926.927 0,41 Sabancı Holding 14.711.312.343 0,50 Türk Telekom 14.490.000.000 1,84 Şişe Cam 11.835.000.000 0,90 Anadolu Efes 10.569.078.945 0,88 Arçelik 10.521.088.152 1,20 Vakıflar Bankası 8.900.000.000 0,31(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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