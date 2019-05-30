İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 780 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.472.932.878 1,25 Garanti Bankası 32.466.000.000 0,67 Akbank 30.628.000.000 0,64 Tüpraş 30.150.471.680 2,58 Turkcell 25.806.000.000 1,52 Enka İnşaat 25.800.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 25.480.000.000 0,96 Bim Mağazalar 23.893.320.000 6,39 İş Bankası (C) 22.859.847.600 0,45 ASELSAN 20.257.800.000 1,88 Ford Otosan 18.878.958.000 5,41 İskenderun Demir Çelik 18.183.000.000 1,32 Türk Hava Yolları 16.946.400.000 0,51 Yapı ve Kredi Bank. 16.302.808.978 0,42 Türk Telekom 15.610.000.000 1,98 Sabancı Holding 15.262.221.404 0,52 Şişe Cam 11.790.000.000 0,90 Arçelik 11.534.680.459 1,32 Anadolu Efes 11.273.684.208 0,94 Tekfen Holding 9.131.600.000 1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

