İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 821 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)

PD PD/DD Koç Holding 42.222.702.533 1,30 Garanti Bankası 34.524.000.000 0,72 Akbank 33.176.000.000 0,70 Tüpraş 30.751.477.760 2,63 Turkcell 27.456.000.000 1,62 Ereğli Demir Çelik 26.950.000.000 1,01 Enka İnşaat 26.150.000.000 0,74 Bim Mağazalar 24.045.120.000 6,43 İş Bankası (C) 23.174.845.500 0,46 Aselsan 21.318.000.000 1,98 Ford Otosan 19.931.688.000 5,71 İskenderun Demir Çelik 18.821.000.000 1,37 Yapı ve Kredi Bank. 18.076.689.748 0,46 Türk Hava Yolları 17.981.400.000 0,54 Sabancı Holding 16.568.079.920 0,56 Türk Telekom 16.380.000.000 2,08 Arçelik 11.946.874.664 1,36 Şişe Cam 11.857.500.000 0,90 Anadolu Efes 11.368.421.050 0,95 Tekfen Holding 9.612.600.000 2,00(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

