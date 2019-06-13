FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 13:32 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 805 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 40.954.753.508 1,26 Garanti Bankası 33.684.000.000 0,70 Akbank 31.928.000.000 0,67 Tüpraş 29.950.136.320 2,56 Turkcell 27.236.000.000 1,61 Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,98 Enka İnşaat 25.500.000.000 0,72 Bim Mağazalar 23.513.820.000 6,29 İş Bankası (C) 22.589.849.400 0,45 Aselsan 20.668.200.000 1,92 Ford Otosan 19.633.414.500 5,62 İskenderun Demir Çelik 18.763.000.000 1,36 Yapı ve Kredi Bank. 17.992.219.235 0,46 Türk Hava Yolları 17.622.600.000 0,53 Türk Telekom 16.380.000.000 2,08 Sabancı Holding 15.853.938.544 0,54 Arçelik 11.967.146.511 1,37 Şişe Cam 11.407.500.000 0,87 Anadolu Efes 11.297.368.418 0,94 Tekfen Holding 9.442.400.000 1,96(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indiKüresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi
“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

Günde bir kilo toplanabiliyor, taleplere yetişilemiyor

İmar barışında süre uzatılacak mı?

İmar barışında süre uzatılacak mı?

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

THY'nin ilk 'rüya uçağı' gökyüzünde,Türkiye'de ilk uçacağı yer ve tarih de belli oldu

Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek

Prof. Dr. Aybar: Enflasyon beklenenden daha hızlı düşecek

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

Küresel FDI 2018'de yüzde 13 düşüşle 1.3 trilyon dolara indi

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

“Yatırımlarda Kurumsal Yönetimin Desteklenmesi Protokolü” imzalandı

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Betam: En yoksul ve en zenginin enflasyon farkı 21.5 puan oldu

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

Turizmciler ve havayolu şirketleri: Taksit sayısının artırılması doping etkisi yaratacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.