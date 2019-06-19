İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 835 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.124.626.070 1,36 Garanti Bankası 35.826.000.000 0,74 Akbank 34.216.000.000 0,72 Tüpraş 29.799.884.800 2,55 Turkcell 27.456.000.000 1,62 Enka İnşaat 25.950.000.000 0,73 Ereğli Demir Çelik 25.900.000.000 0,98 İş Bankası (C) 24.839.834.400 0,49 Bim Mağazalar 24.257.640.000 6,48 Ford Otosan 21.124.782.000 6,05 ASELSAN 20.406.000.000 1,90 Yapı ve Kredi Bank. 19.259.276.928 0,49 İskenderun Demir Çelik 18.850.000.000 1,37 Türk Hava Yolları 17.898.600.000 0,54 Sabancı Holding 17.221.009.178 0,59 Türk Telekom 17.045.000.000 2,16 Arçelik 12.656.389.280 1,44 Anadolu Efes 11.717.763.155 0,97 Şişe Cam 11.520.000.000 0,88 Tekfen Holding 9.879.000.000 2,05(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

