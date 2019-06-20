İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 833 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.606.446.700 1,37 Garanti Bankası 36.204.000.000 0,75 Akbank 34.684.000.000 0,73 Tüpraş 28.973.501.440 2,48 Turkcell 27.544.000.000 1,62 Ereğli Demir Çelik 26.180.000.000 0,99 Enka İnşaat 25.900.000.000 0,73 İş Bankası (C) 24.929.833.800 0,49 Bim Mağazalar 23.923.680.000 6,40 Ford Otosan 20.721.235.500 5,94 Aselsan 20.474.400.000 1,90 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,51 İskenderun Demir Çelik 18.966.000.000 1,38 Türk Hava Yolları 17.912.400.000 0,54 Sabancı Holding 16.996.564.745 0,58 Türk Telekom 16.940.000.000 2,15 Arçelik 13.034.797.074 1,49 Anadolu Efes 11.771.052.628 0,98 Şişe Cam 11.362.500.000 0,86 Vakıflar Bankası 9.675.000.000 0,34(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

