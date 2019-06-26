İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 847 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.682.523.641 1,37 Garanti Bankası 37.674.000.000 0,78 Akbank 35.620.000.000 0,75 Tüpraş 28.447.621.120 2,43 Turkcell 28.072.000.000 1,66 Enka İnşaat 27.300.000.000 0,77 Ereğli Demir Çelik 27.020.000.000 1,02 İş Bankası (C) 26.729.821.800 0,53 Bim Mağazalar 23.270.940.000 6,22 Ford Otosan 21.230.055.000 6,08 ASELSAN 20.599.800.000 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,52 İskenderun Demir Çelik 19.430.000.000 1,41 Türk Hava Yolları 17.705.400.000 0,53 Türk Telekom 17.535.000.000 2,22 Sabancı Holding 16.772.120.313 0,57 Arçelik 12.973.981.536 1,48 Anadolu Efes 11.670.394.734 0,97 Şişe Cam 11.565.000.000 0,88 Vakıflar Bankası 10.425.000.000 0,36(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

