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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 869 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 869 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.479.651.797 1,37 Garanti Bankası 38.220.000.000 0,79 Akbank 35.360.000.000 0,74 Tüpraş 28.798.208.000 2,46 Turkcell 28.160.000.000 1,66 Ereğli Demir Çelik 27.545.000.000 1,04 Enka İnşaat 27.350.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.224.818.500 0,54 Bim Mağazalar 24.181.740.000 6,46 Ford Otosan 21.931.875.000 6,28 ASELSAN 20.520.000.000 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,52 İskenderun Demir Çelik 20.010.000.000 1,45 Türk Hava Yolları 17.788.200.000 0,54 Sabancı Holding 17.527.069.767 0,60 Türk Telekom 17.430.000.000 2,21 Arçelik 13.142.913.587 1,50 Anadolu Efes 11.776.973.681 0,98 Şişe Cam 11.677.500.000 0,89 Vakıflar Bankası 10.475.000.000 0,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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