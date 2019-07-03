İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.570.087.959 1,40 Garanti Bankası 41.286.000.000 0,86 Akbank 37.440.000.000 0,79 Turkcell 29.414.000.000 1,74 Tüpraş 28.923.417.600 2,47 Enka İnşaat 28.600.000.000 0,80 İş Bankası (C) 28.394.810.700 0,56 Ereğli Demir Çelik 27.335.000.000 1,03 Bim Mağazalar 25.972.980.000 6,94 Ford Otosan 21.633.601.500 6,20 Yapı ve Kredi Bank. 21.539.980.774 0,55 ASELSAN 21.295.200.000 1,98 İskenderun Demir Çelik 19.981.000.000 1,45 Türk Hava Yolları 18.423.000.000 0,56 Sabancı Holding 18.384.039.418 0,63 Türk Telekom 18.375.000.000 2,33 Arçelik 13.318.602.921 1,52 Anadolu Efes 12.232.894.734 1,02 Şişe Cam 11.700.000.000 0,89 Vakıflar Bankası 11.450.000.000 0,40(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

