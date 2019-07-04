İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 876 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.113.626.310 1,39 Garanti Bankası 41.664.000.000 0,86 Akbank 37.180.000.000 0,78 Turkcell 29.062.000.000 1,71 Tüpraş 28.923.417.600 2,47 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,56 Enka İnşaat 28.100.000.000 0,79 Ereğli Demir Çelik 27.230.000.000 1,03 Bim Mağazalar 26.352.480.000 7,04 Yapı ve Kredi Bank. 21.708.921.800 0,56 Ford Otosan 21.230.055.000 6,08 ASELSAN 20.805.000.000 1,93 İskenderun Demir Çelik 19.778.000.000 1,44 Türk Telekom 18.760.000.000 2,38 Türk Hava Yolları 18.505.800.000 0,56 Sabancı Holding 18.322.827.300 0,62 Arçelik 13.210.486.408 1,51 Anadolu Efes 12.055.263.155 1,00 Vakıflar Bankası 11.975.000.000 0,42 Şişe Cam 11.632.500.000 0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

