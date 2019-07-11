İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.722.241.842 1,41 Garanti Bankası 40.824.000.000 0,85 Akbank 39.312.000.000 0,83 Tüpraş 29.724.759.040 2,54 Enka İnşaat 29.700.000.000 0,84 Turkcell 29.480.000.000 1,74 İş Bankası (C) 29.204.805.300 0,58 Bim Mağazalar 27.430.260.000 7,33 Ereğli Demir Çelik 25.830.000.000 0,97 Yapı ve Kredi Bank. 22.046.803.851 0,56 Ford Otosan 21.335.328.000 6,11 ASELSAN 19.619.400.000 1,82 İskenderun Demir Çelik 19.546.000.000 1,42 Sabancı Holding 18.730.908.087 0,64 Türk Telekom 18.690.000.000 2,37 Türk Hava Yolları 17.043.000.000 0,51 Arçelik 13.514.564.100 1,54 Vakıflar Bankası 12.250.000.000 0,43 Anadolu Efes 12.067.105.260 1,00 Şişe Cam 10.777.500.000 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

