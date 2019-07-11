FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 882 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 882 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.204.062.471 1,42 Garanti Bankası 40.446.000.000 0,84 Akbank 38.844.000.000 0,82 Tüpraş 30.501.058.560 2,61 Enka İnşaat 29.850.000.000 0,84 Turkcell 29.678.000.000 1,75 İş Bankası (C) 28.664.808.900 0,57 Bim Mağazalar 27.354.360.000 7,31 Ereğli Demir Çelik 26.180.000.000 0,99 Yapı ve Kredi Bank. 21.877.862.826 0,56 Ford Otosan 21.458.146.500 6,15 ASELSAN 19.733.400.000 1,83 İskenderun Demir Çelik 19.633.000.000 1,43 Türk Telekom 18.935.000.000 2,40 Sabancı Holding 18.812.524.244 0,64 Türk Hava Yolları 16.946.400.000 0,51 Arçelik 13.541.593.228 1,55 Anadolu Efes 12.197.368.418 1,01 Vakıflar Bankası 12.175.000.000 0,43 Şişe Cam 10.755.000.000 0,82(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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