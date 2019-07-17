İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 882 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

(BIST 100) Piyasa değeri ilk 20 PD PD/DD Koç Holding 46.584.447.179 1,43 Garanti Bankası 38.934.000.000 0,81 Akbank 37.700.000.000 0,79 Tüpraş 31.678.028.800 2,71 Turkcell 29.260.000.000 1,73 Enka İnşaat 29.250.000.000 0,82 İş Bankası (C) 28.349.811.000 0,56 Bim Mağazalar 27.278.460.000 7,29 Ereğli Demir Çelik 26.110.000.000 0,98 Ford Otosan 21.966.966.000 6,29 Yapı ve Kredi Bank. 21.455.510.261 0,55 Aselsan 20.235.000.000 1,88 İskenderun Demir Çelik 19.372.000.000 1,41 Sabancı Holding 18.710.504.047 0,64 Türk Telekom 18.690.000.000 2,37 Türk Hava Yolları 17.498.400.000 0,53 Arçelik 13.771.340.818 1,57 Vakıflar Bankası 11.750.000.000 0,41 Anadolu Efes 11.617.105.260 0,97 Şişe Cam 11.227.500.000 0,85(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

