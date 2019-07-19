İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 904 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 PDPD/DDKoç Holding48.258.139.8921,48Garanti Bankası40.992.000.0000,85Akbank39.832.000.0000,84Tüpraş32.629.621.7602,79Turkcell29.458.000.0001,74İş Bankası (C)29.159.805.6000,58Enka İnşaat29.050.000.0000,82Bim Mağazalar27.794.580.0007,43Ereğli Demir Çelik27.160.000.0001,02Yapı ve Kredi Bank.23.144.920.5180,59Ford Otosan22.107.330.0006,33Aselsan20.998.800.0001,95İskenderun Demir Çelik19.923.000.0001,45Türk Telekom19.670.000.0002,49Sabancı Holding19.098.180.7940,65Türk Hava Yolları17.912.400.0000,54Arçelik13.744.311.6901,57Vakıflar Bankası12.200.000.0000,43Anadolu Efes11.960.526.3131,00Şişe Cam11.497.500.0000,87(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

