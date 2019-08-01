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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2019 18:40 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 897 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 897 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.370.575.574 1,46 Garanti Bankası 40.740.000.000 0,81 Akbank 38.792.000.000 0,79 Tüpraş 35.910.113.280 3,07 Enka İnşaat 29.900.000.000 0,84 Bim Mağazalar 28.538.400.000 7,63 Turkcell 28.314.000.000 1,64 İş Bankası (C) 27.989.813.400 0,56 Ereğli Demir Çelik 25.760.000.000 0,97 Yapı ve Kredi Bank. 22.384.685.903 0,55 Aselsan 22.321.200.000 2,07 Ford Otosan 21.194.964.000 6,07 İskenderun Demir Çelik 20.300.000.000 1,47 Sabancı Holding 19.934.746.406 0,68 Türk Telekom 18.445.000.000 2,31 Türk Hava Yolları 17.153.400.000 0,52 Anadolu Efes 12.777.631.576 1,06 Vakıflar Bankası 12.350.000.000 0,43 Arçelik 11.953.631.946 1,32 Şişe Cam 11.137.500.000 0,81(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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