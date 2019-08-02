İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 889 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (Günlük) PDPD/DDKoç Holding46.153.344.5101,42Garanti Bankası40.404.000.0000,80Akbank38.012.000.0000,77Tüpraş35.033.646.0803,00Enka İnşaat29.900.000.0000,84Bim Mağazalar28.659.840.0007,66Turkcell27.852.000.0001,61İş Bankası (C)27.719.815.2000,55Ereğli Demir Çelik25.375.000.0000,96Yapı ve Kredi Bank.22.300.215.3900,55ASELSAN22.024.800.0002,05Ford Otosan20.633.508.0005,91İskenderun Demir Çelik20.474.000.0001,49Sabancı Holding19.465.453.5020,66Türk Telekom18.585.000.0002,33Türk Hava Yolları17.139.600.0000,52Anadolu Efes12.564.473.6811,05Vakıflar Bankası12.050.000.0000,42Arçelik11.913.088.2541,32Şişe Cam11.002.500.0000,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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