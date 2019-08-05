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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 881 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.330.857.374 1,43 Garanti Bankası 40.782.000.000 0,81 Akbank 37.960.000.000 0,77 Tüpraş 34.407.598.080 2,94 Enka İnşaat 29.450.000.000 0,83 Bim Mağazalar 28.246.944.000 7,55 İş Bankası (C) 27.179.818.800 0,54 Turkcell 27.148.000.000 1,57 Ereğli Demir Çelik 24.990.000.000 0,94 Yapı ve Kredi Bank. 22.131.274.364 0,55 ASELSAN 21.511.800.000 2,00 Ford Otosan 20.879.145.000 5,28 İskenderun Demir Çelik 19.517.000.000 1,42 Sabancı Holding 19.322.625.227 0,66 Türk Telekom 18.550.000.000 2,33 Türk Hava Yolları 17.181.000.000 0,52 Anadolu Efes 12.528.947.365 1,04 Vakıflar Bankası 11.700.000.000 0,41 Arçelik 11.386.020.254 1,26 Şişe Cam 10.710.000.000 0,77(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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