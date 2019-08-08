İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 870 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.620.805.919 1,40 Garanti Bankası 40.446.000.000 0,80 Akbank 38.844.000.000 0,79 Tüpraş 34.833.310.720 2,70 Bim Mağazalar 28.842.000.000 8,56 Enka İnşaat 28.250.000.000 0,79 Turkcell 26.554.000.000 1,54 İş Bankası (C) 26.279.824.800 0,52 Ereğli Demir Çelik 23.835.000.000 0,90 Yapı ve Kredi Bank. 22.722.567.954 0,56 Ford Otosan 20.265.052.500 5,13 ASELSAN 19.881.600.000 1,76 Türk Telekom 19.425.000.000 2,44 Sabancı Holding 18.853.332.322 0,62 İskenderun Demir Çelik 18.705.000.000 1,36 Türk Hava Yolları 16.560.000.000 0,50 Anadolu Efes 13.405.263.154 1,10 Vakıflar Bankası 11.575.000.000 0,40 Arçelik 11.163.029.947 1,23 Şişe Cam 9.697.500.000 0,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

