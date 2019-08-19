FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 18:42 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 846 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 846 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.048.549.129 1,29 Garanti Bankası 36.792.000.000 0,73 Akbank 35.360.000.000 0,72 Tüpraş 31.753.154.560 2,46 Bim Mağazalar 30.189.984.000 8,96 Turkcell 27.588.000.000 1,60 Enka İnşaat 27.250.000.000 0,74 İş Bankası (C) 24.254.838.300 0,46 Ereğli Demir Çelik 21.455.000.000 0,76 Ford Otosan 20.966.872.500 5,30 Yapı ve Kredi Bank. 20.695.275.646 0,51 ASELSAN 19.459.800.000 1,72 Türk Telekom 18.690.000.000 2,34 Sabancı Holding 17.629.089.964 0,58 İskenderun Demir Çelik 17.429.000.000 1,16 Türk Hava Yolları 15.428.400.000 0,46 Anadolu Efes 14.092.105.259 1,16 Arçelik 11.581.981.434 1,28 Vakıflar Bankası 10.850.000.000 0,37 Koza Altın 9.752.375.000 2,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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