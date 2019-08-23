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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 23.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 860 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 860 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.341.857.134 1,33 Garanti Bankası 38.010.000.000 0,76 Akbank 36.140.000.000 0,73 Tüpraş 33.055.334.400 2,57 Bim Mağazalar 30.068.544.000 8,92 Enka İnşaat 27.750.000.000 0,76 Turkcell 27.676.000.000 1,60 İş Bankası (C) 24.704.835.300 0,47 Ereğli Demir Çelik 22.365.000.000 0,79 Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,52 Ford Otosan 20.703.690.000 5,24 ASELSAN 20.132.400.000 1,78 Türk Telekom 18.935.000.000 2,37 Sabancı Holding 18.016.766.711 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.777.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 15.442.200.000 0,46 Anadolu Efes 14.553.947.365 1,20 Arçelik 11.554.952.306 1,28 Vakıflar Bankası 11.350.000.000 0,39 Koza Altın 9.874.375.000 2,09(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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