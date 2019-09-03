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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 886 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.671.523.881 1,34 Garanti Bankası 39.144.000.000 0,78 Akbank 37.908.000.000 0,77 Tüpraş 32.829.957.120 2,55 Turkcell 28.996.000.000 1,68 Enka İnşaat 28.900.000.000 0,79 Bim Mağazalar 27.676.176.000 8,21 İş Bankası (C) 26.189.825.400 0,50 Ereğli Demir Çelik 22.575.000.000 0,79 ASELSAN 21.568.800.000 1,91 Ford Otosan 21.159.873.000 5,35 Yapı ve Kredi Bank. 20.357.393.594 0,50 Türk Telekom 19.565.000.000 2,45 Sabancı Holding 18.486.059.615 0,61 İskenderun Demir Çelik 17.690.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.049.400.000 0,48 Anadolu Efes 14.139.473.680 1,16 Vakıflar Bankası 12.100.000.000 0,41 Arçelik 11.777.942.613 1,30 Koza Altın 10.499.625.000 2,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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