İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 900 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.026.549.608 1,35 Garanti Bankası 39.648.000.000 0,79 Akbank 37.700.000.000 0,76 Tüpraş 33.456.005.120 2,60 Turkcell 29.282.000.000 1,70 Enka İnşaat 28.600.000.000 0,78 Bim Mağazalar 28.295.520.000 8,40 İş Bankası (C) 26.954.820.300 0,51 Ereğli Demir Çelik 23.275.000.000 0,82 ASELSAN 21.842.400.000 1,93 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52 Ford Otosan 20.703.690.000 5,24 Türk Telekom 19.915.000.000 2,50 Sabancı Holding 18.139.190.947 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.719.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 15.966.600.000 0,48 Anadolu Efes 14.198.684.207 1,17 Vakıflar Bankası 12.150.000.000 0,42 Arçelik 11.784.699.895 1,30 Koza Altın 10.118.375.000 2,14(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

