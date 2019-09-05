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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 18:38 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 900 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 900 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.609.806.159 1,37 Garanti Bankası 39.522.000.000 0,79 Akbank 37.908.000.000 0,77 Tüpraş 33.055.334.400 2,57 Turkcell 29.150.000.000 1,69 Bim Mağazalar 28.793.424.000 8,54 Enka İnşaat 28.550.000.000 0,78 İş Bankası (C) 26.999.820.000 0,51 Ereğli Demir Çelik 23.240.000.000 0,82 ASELSAN 21.808.200.000 1,93 Yapı ve Kredi Bank. 21.033.157.697 0,52 Ford Otosan 20.773.872.000 5,26 Türk Telekom 19.810.000.000 2,48 Sabancı Holding 18.159.594.986 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.806.000.000 1,19 Türk Hava Yolları 16.408.200.000 0,49 Anadolu Efes 14.056.578.944 1,16 Vakıflar Bankası 12.250.000.000 0,42 Arçelik 11.690.097.947 1,29 Şişe Cam 10.057.500.000 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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