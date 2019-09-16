İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 934 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20PDPD/DDKoç Holding47.421.293.5351,39Garanti Bankası40.068.000.0000,80Akbank39.364.000.0000,80Tüpraş34.808.268.8002,70Bim Mağazalar29.874.240.0008,86Turkcell29.590.000.0001,71Enka İnşaat28.650.000.0000,78İş Bankası (C)28.304.811.3000,54Ereğli Demir Çelik24.570.000.0000,87Aselsan23.028.000.0002,04Yapı ve Kredi Bank.21.624.451.2870,53Ford Otosan21.230.055.0005,37Türk Telekom19.600.000.0002,46Sabancı Holding19.036.968.6760,62İskenderun Demir Çelik18.038.000.0001,20Türk Hava Yolları16.684.200.0000,50Anadolu Efes13.973.684.2071,15Vakıflar Bankası13.450.000.0000,46Arçelik12.230.680.5111,35Şişe Cam10.327.500.0000,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

