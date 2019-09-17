FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 13:40 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 924 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.066.267.808 1,38 Garanti Bankası 39.900.000.000 0,79 Akbank 38.792.000.000 0,79 Tüpraş 33.756.508.160 2,62 Bim Mağazalar 30.056.400.000 8,92 Turkcell 28.688.000.000 1,66 Enka İnşaat 28.350.000.000 0,77 İş Bankası (C) 27.494.816.700 0,52 Ereğli Demir Çelik 24.605.000.000 0,87 Aselsan 22.309.800.000 1,97 Ford Otosan 21.423.055.500 5,42 Yapı ve Kredi Bank. 21.202.098.723 0,52 Türk Telekom 18.830.000.000 2,36 Sabancı Holding 18.751.312.126 0,61 İskenderun Demir Çelik 17.661.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 15.911.400.000 0,48 Anadolu Efes 14.080.263.154 1,16 Vakıflar Bankası 13.250.000.000 0,45 Arçelik 12.392.855.280 1,37 Şişe Cam 10.125.000.000 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 olduBakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu
Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildiErgene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

Altında 'saldırı' yükselişi! İşte son durum

O paralar hesaplara yattı

O paralar hesaplara yattı

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Bakan duyurdu: 19 Eylül'de alımlar başlayacak

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Almanlardan yapımını öğrendikleri barbeküyü Almanlara satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

OPEC ülkeleri petrol fiyatlarındaki artışı fırsata çevirecek

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Niksar Ayvaz suyu, Libya'ya ihraç edilmeye başlandı

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Berna Öztınaz, Avrupa İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Bakan Pakdemirli: Rahmanlar Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

Ergene Havzası için yeni tünel açma makinesi geliştirildi

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

JCR’den Sur Yapı için ‘yatırım yapılabilir’ kararı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.