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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 19:07 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 921 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 921 milyar lira olarak hesaplandı.BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.457.652.276 1,36 Garanti Bankası 39.690.000.000 0,79 Akbank 38.896.000.000 0,79 Tüpraş 33.681.382.400 2,61 Bim Mağazalar 29.752.800.000 8,83 Turkcell 28.512.000.000 1,65 Enka İnşaat 28.100.000.000 0,76 İş Bankası (C) 27.494.816.700 0,52 Ereğli Demir Çelik 24.570.000.000 0,87 ASELSAN 22.287.000.000 1,97 Ford Otosan 21.247.600.500 5,38 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184 0,52 Türk Telekom 18.795.000.000 2,36 Sabancı Holding 18.567.675.772 0,61 İskenderun Demir Çelik 17.690.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.311.600.000 0,49 Anadolu Efes 14.044.736.838 1,16 Vakıflar Bankası 13.175.000.000 0,45 Arçelik 12.602.331.023 1,39 Şişe Cam 10.102.500.000 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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