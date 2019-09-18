FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 13:25 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 920 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 46.077.267.569 1,35 Garanti Bankası 39.522.000.000 0,79 Akbank 38.480.000.000 0,78 Tüpraş 34.132.136.960 2,65 Bim Mağazalar 29.728.512.000 8,82 Enka İnşaat 28.350.000.000 0,77 Turkcell 27.984.000.000 1,62 İş Bankası (C) 26.774.821.500 0,51 Ereğli Demir Çelik 24.920.000.000 0,88 ASELSAN 22.024.800.000 1,95 Ford Otosan 20.914.236.000 5,29 Yapı ve Kredi Bank. 20.103.982.056 0,50 Türk Telekom 18.795.000.000 2,36 Sabancı Holding 18.445.251.536 0,60 İskenderun Demir Çelik 17.719.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.270.200.000 0,49 Anadolu Efes 14.127.631.575 1,16 Vakıflar Bankası 12.925.000.000 0,44 Arçelik 12.359.068.869 1,37 Şişe Cam 10.192.500.000 0,74(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttıİzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı
THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurduTHY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Fiyatlar...

İBB personel alacak! İşte şartlar

İBB personel alacak! İşte şartlar

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

Piyasaların gözü Fed faiz kararında

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

BDDK'dan banka kredileri açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Faiz indirimi sonrası konut satışı yüzde 8 arttı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; ‘İyi İşler Dükkan’ açıldı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

İzmir'de konut satışları yüzde 19 arttı

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

THY, Çin'in Xian kentini resmen duyurdu

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

TÜİK

TÜİK

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.