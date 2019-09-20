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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 916 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.798.318.783 1,34 Garanti Bankası 39.228.000.000 0,78 Akbank 38.584.000.000 0,78 Tüpraş 33.856.675.840 2,63 Bim Mağazalar 29.728.512.000 8,82 Turkcell 27.852.000.000 1,61 Enka İnşaat 27.750.000.000 0,76 İş Bankası (C) 26.459.823.600 0,50 Ereğli Demir Çelik 23.730.000.000 0,84 ASELSAN 21.409.200.000 1,89 Türk Telekom 20.720.000.000 2,60 Ford Otosan 20.335.234.500 5,14 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,49 Sabancı Holding 18.384.039.418 0,60 İskenderun Demir Çelik 17.342.000.000 1,15 Türk Hava Yolları 15.773.400.000 0,47 Anadolu Efes 13.464.473.681 1,11 Vakıflar Bankası 12.750.000.000 0,44 Arçelik 12.359.068.869 1,37 Şişe Cam 10.012.500.000 0,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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