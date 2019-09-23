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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 18:44 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 914 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla 914 milyar lira olarak hesaplandı.

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 45.620.805.919 1,34 Garanti Bankası 39.186.000.000 0,78 Akbank 38.272.000.000 0,78 Tüpraş 33.806.592.000 2,62 Bim Mağazalar 29.995.680.000 8,90 Turkcell 28.270.000.000 1,64 Enka İnşaat 28.100.000.000 0,76 İş Bankası (C) 26.054.826.300 0,50 Ereğli Demir Çelik 22.855.000.000 0,80 Aselsan 21.135.600.000 1,87 Türk Telekom 20.440.000.000 2,56 Ford Otosan 20.335.234.500 5,14 Yapı ve Kredi Bank. 19.681.629.492 0,49 Sabancı Holding 18.139.190.947 0,59 İskenderun Demir Çelik 17.023.000.000 1,13 Türk Hava Yolları 15.732.000.000 0,47 Anadolu Efes 13.263.157.891 1,09 Vakıflar Bankası 12.625.000.000 0,43 Arçelik 12.433.398.972 1,37 Şişe Cam 10.080.000.000 0,73(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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