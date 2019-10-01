FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 18:44 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 954 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 954 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.548.088.438 1,39 Garanti Bankası 42.084.000.000 0,84 Akbank 41.548.000.000 0,84 Tüpraş 35.409.274.880 2,75 Bim Mağazalar 30.141.408.000 8,94 Enka İnşaat 28.700.000.000 0,78 Turkcell 27.918.000.000 1,62 İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,53 Ereğli Demir Çelik 23.800.000.000 0,84 ASELSAN 22.161.600.000 1,96 Ford Otosan 20.773.872.000 5,26 Yapı ve Kredi Bank. 20.188.452.569 0,50 Türk Telekom 20.055.000.000 2,51 Sabancı Holding 19.098.180.794 0,63 İskenderun Demir Çelik 17.661.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.256.400.000 0,49 Anadolu Efes 13.121.052.628 1,08 Arçelik 12.791.534.921 1,41 Vakıflar Bankası 12.325.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 10.300.000.000 2,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssüTALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü
Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptıHuzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Ödemeyenler dikkat! Evinizden olabilirsiniz

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Marketlerde yeni dönem başlıyor

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

TALSAD/Kibar: Türkiye alüminyumda dünyanın önemli üretim üssü

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Huzurevi sakinleri, 'Yaşlılar Günü'nde sahilde kahvaltı yaptı

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul’dan günlük işlem hacmi rekoru

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Yanındayız Derneği'nden “KadınErkekEşittirNokta” temalı konferans

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları gong töreniyle başladı

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.