FİNANS

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 13:26 | Son Güncelleme

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla 967 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 48.308.857.853 1,42 Garanti Bankası 42.126.000.000 0,84 Akbank 41.392.000.000 0,84 Tüpraş 34.933.478.400 2,71 Bim Mağazalar 30.068.544.000 8,92 Enka İnşaat 29.000.000.000 0,79 Turkcell 28.732.000.000 1,66 İş Bankası (C) 27.854.814.300 0,53 Ereğli Demir Çelik 23.660.000.000 0,83 ASELSAN 22.059.000.000 1,95 Ford Otosan 21.037.054.500 5,32 Yapı ve Kredi Bank. 20.103.982.056 0,50 Türk Telekom 19.915.000.000 2,50 Sabancı Holding 18.792.120.205 0,62 İskenderun Demir Çelik 17.748.000.000 1,18 Türk Hava Yolları 16.449.600.000 0,49 Anadolu Efes 13.168.421.049 1,08 Arçelik 12.805.049.485 1,41 Vakıflar Bankası 12.400.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 10.790.000.000 3,07(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekliEnerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli
Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanıSur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Borsa şirketlerinin piyasa değeri

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tamamlandığında trafik rahatlayacak!

Tamamlandığında trafik rahatlayacak!

Motorine 14 kuruş indirim

Motorine 14 kuruş indirim

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Dalında 10 lira, mangalda 70 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Enerji dönüşümü için yılda 5.3-7 milyar dolar yatırım gerekli

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Sur Yapı'dan yeni konut kampanyası: Sadece taksitle ev sahibi olma imkanı

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Alıç üreticisinin yüzünü güldürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Burkina Faso’da

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

Bakan Albayrak: Hedefimiz enflasyonda yüzde 5 seviyesine adım adım ilerlemek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.