İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 972 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 47.624.165.379 1,40 Garanti Bankası 41.958.000.000 0,83 Akbank 40.872.000.000 0,83 Tüpraş 34.983.562.240 2,72 Bim Mağazalar 29.607.072.000 8,79 Enka İnşaat 28.800.000.000 0,78 Turkcell 28.732.000.000 1,66 İş Bankası (C) 27.674.815.500 0,53 Ereğli Demir Çelik 23.380.000.000 0,82 Aselsan 21.774.000.000 1,93 Ford Otosan 20.931.781.500 5,30 Yapı ve Kredi Bank. 19.766.100.005 0,49 Türk Telekom 19.145.000.000 2,40 Sabancı Holding 18.608.483.851 0,61 İskenderun Demir Çelik 17.574.000.000 1,17 Türk Hava Yolları 16.380.600.000 0,49 Anadolu Efes 13.310.526.312 1,09 Arçelik 12.710.447.536 1,40 Vakıflar Bankası 12.175.000.000 0,42 Tofaş Oto. Fab. 11.050.000.000 3,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

